Tennis

Tennis : Novak Djokovic satisfait après sa qualification !

Publié le 3 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Vainqueur facile de Tallon Griekspoor au second tour de l’US Open, Novak Djokovic monte en puissance, de quoi le satisfaire.

Après un premier tour remporté dans la douleur, Novak Djokovic a démontré à tout le monde qu’il était en forme et toujours le grand favori pour remporter cet US Open. Face à Tallon Griekspoor, le Serbe n’a pas fait de détails et a expédié le tennisman hollandais. Une victoire facile qui lui permet de rallier le troisième tour là où il affrontera Kei Nishikori, un visage qu’il connaît bien. Après la rencontre, Novak Djokovic s’est satisfait de sa performance.

« Tout va dans le bon sens »