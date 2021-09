Tennis

Tennis : Le terrible constat de Caroline Garcia après sa défaite à l’US Open !

Publié le 2 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Battue par Elena Rybakina au 2ème tour de l’US Open, Caroline Garcia était démoralisée à la sortie de la rencontre.

Après un premier tour où elle avait failli se faire piéger par la Britannique Harriet Dart, Caroline Garcia s’est inclinée lourdement Elena Rybakina, la tête de série numéro 19 de l’US Open (6-1,6-4). La lyonnaise vit une saison galère dans laquelle elle n’arrive pas à retrouver son véritable niveau de jeu. Caroline Garcia n’a pas réussi à franchir le second tour d’un tournoi du Grand Chelem cette année. La 62ème joueuse mondiale apparaissait abattue face à la presse.

« À chaque fois j’ai eu des opportunités que je n’ai pas su saisir »