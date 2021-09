Tennis

Tennis : Daniil Medvedev se confie sur un sujet sensible !

Auteur de débuts parfaits à l’US Open, Daniil Medvedev a été interrogé sur l’homosexualité dans le tennis. Le Russe a répondu sans ambiguïté.

Venu à l’US Open dans le but de remporter son premier titre du Grand Chelem, Daniil Medvedev a parfaitement entamé son tournoi. Deux victoires, aucun set concédé, et le plein de confiance pour la suite. Surtout que de l’autre côté, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic ont déjà affiché quelques signes de faiblesse. Mais pendant sa conférence de presse, Medvedev a été interrogé sur un tout autre sujet. A l’occasion de la journée « pride » consacrée à l’homosexualité, le Russe a été questionné sur le fait qu’aucun joueur du circuit ATP n’ait fait son coming-out .

« Si un jour un athlète veut l’expliquer publiquement tout se passera bien »