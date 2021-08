Tennis

Tennis : Le futur adversaire de Djokovic est admiratif !

Publié le 31 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Novak Djokovic dispute ce mercredi à l'US Open le premier des sept matchs qui le séparent de son objectif ultime : le Grand Chelem. Et son futur adversaire Holger Rune ne tarit pas d'éloges pour le Serbe.

A 34 ans, Novak Djokovic se trouve à l’US Open face au plus grand défi de sa carrière : réussir le Grand Chelem, une performance qui n’a plus été réalisée depuis.. 1969 ! Le Serbe doit cependant affronter une nouvelle génération ambitieuse avec Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Daniil Medvedev comme principaux épouvantails. En cas de victoire, Djokovic pourrait obtenir le record de titres en Grand Chelem qu’il codétient avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Rune admiratif de Djokovic