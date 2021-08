Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Berrettini a fait son choix !

Publié le 30 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir dominé pendant de nombreuses années la planète tennis, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal devraient passer le flambeau dans les prochaines années selon leur état de forme. Entre les trois monstres, Matteo Berrettini n'a pas caché sa légère préférence.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont encore tous présents sur le circuit, mais pour combien de temps ? À 40 ans, le Suisse apparaît comme le plus proche de la fin. De plus, Federer devrait être éloigné pendant plusieurs mois des courts après avoir décidé de se faire opérer du genou. De son côté, Rafael Nadal (35 ans) enchaîne de plus en plus les pépins physiques et à également fait le choix de mettre un terme à sa saison. Seul Novak Djokovic semble encore tenir le coup, en étant même en course pour le Grand Chelem calendaire cette année s'il venait à remporter l'US Open.

« Profitons de ces trois champions extraordinaires tant qu’ils sont là»