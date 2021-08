Tennis

Tennis : Djokovic, US Open... L'énorme objectif de Medvedev !

Publié le 27 août 2021 à 23h35 par La rédaction

L'US Open pourrait permettre à Novak Djokovic de remporter son 21ème Grand Chelem. Mais Daniil Medvedev ne compte pas se laisser faire.

Avec 20 Grands Chelems depuis sa victoire sur Matteo Berrettini à Wimbledon, Novak Djokovic a égalé ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Surtout, le Serbe a remporté les trois premiers Majeurs de la saison : Open d'Australie (qu'il a déjà gagné 9 fois), Roland Garros (second succès) et donc Wimbledon (6e couronne). A l'US Open, il tentera d'obtenir une quatrième victoire dans la compétition et surtout de réussir le Grand Chelem calendaire.

Medvedev veut empêcher Djokovic de gagner l'US Open