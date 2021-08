Tennis

Tennis : Ce record fou que Djokovic pourrait battre !

Publié le 26 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Lancé vers une litanie de records, Novak Djokovic pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin.

A l'US Open, Novak Djokovic a plusieurs objectifs en ligne de mire. Une victoire à Flushing Meadows serait historique à double-titre : il remporterait un 21e Grand Chelem, réaliserait l'exploit d'en avoir remporté quatre d'affilée la même année (ce qui n'est plus arrivé depuis...1969 !). Le Serbe a déjà gagné l'Open d'Australie (pour la 9e fois), Roland Garros (pour la 2e fois) et Wimbledon (pour la 6e fois).

Djokovic peut-il battre Margareth Court ?