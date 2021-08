Tennis

Tennis : Djokovic se lâche sur les conditions de l'US Open !

Publié le 26 août 2021 à 17h35 par La rédaction

En préparation pour le Grand Chelem Américain, Novak Djokovic a donné son avis sur les conditions du prochain Us Open.

En tennis, la rapidité des surfaces à un impact considérable sur le jeu des joueurs. Si ces dernières années les surfaces ont été plutôt ralenties pour favoriser les échanges et donc par conséquent le spectacle, certains tournois se distinguent par la rapidité de leur surface, notamment lorsqu'ils ont lieu sur herbe. Une surface rapide facilite le jeu en service-volée, au détriment des puncheurs et défenseurs de fond de court. Novak Djokovic évoque ce sujet.

Djokovic constate une augmentation de la rapidité de la surface de l'USO