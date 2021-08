Tennis

Tennis : Cette légende qui lance un avertissement à Djokovic

Publié le 24 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'avance vers l'US Open avec l'ambition de décrocher le record de titres en Grand Chelem. Mais Mats Wilander prévient le Serbe.

De son succès à l'Open d'Australie 2008 à son 20e triomphe à Wimbledon cette année, Novak Djokovic s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de sa génération et sans doute de l'histoire. Le Serbe a réussi l'exploit de remporter au moins deux fois chaque Grand Chelem et de battre le record de semaines en tant que n°1 mondial, détenu par Roger Federer.

Djokovic peut écrire la légende