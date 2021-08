Tennis

Tennis : Federer, Nadal… Zverev fait enfin partie de ce groupe !

Publié le 24 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur des Jeux Olympiques et du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev rejoint le groupe des 4 fantastiques du circuit.

Alexander Zverev marche sur l’eau en ce moment. Titré aux Jeux Olympiques en battant notamment Novak Djokovic en demie-finale après avoir perdu le premier set, l’Allemand a remporté le tournoi de Cincinnati. Ce qui fait de lui le 5ème joueur le plus titré en Masters 1000 derrière les 4 fantastiques à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

« Je suis heureux d’intégrer ce groupe »