Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Tsitsipas après sa défaite contre Zverev !

Publié le 22 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Battu par Alexander Zverev en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati, Stefanos Tsitsipas s’est plaint de l’arbitrage après la rencontre.

Après des Jeux Olympiques décevants où il a été battu par Ugo Humbert, sa bête noire, Stefanos Tsitsipas a fait son retour à Cincinnati. Opposé à Alexander Zverev, le champion olympique, en demi-finale, le Grec a été battu en trois sets. Une défaite rageante, puisque Tsitsipas avait réussi à revenir à égalité dans la seconde manche. D'autant qu'il estime avoir été handicapé par l'arbitrage.

« Je ne vais pas arrêter de le faire »