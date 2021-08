Tennis

Tennis : L'énorme sortie de Zverev après sa victoire contre Tsitsipas !

Publié le 22 août 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2021 à 17h37

Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev a su écarter Stefanos Tsitsipas. Un duel qui devient presque un classique du circuit ATP comme l’explique l’Allemand.

Depuis son titre olympique remporté à Tokyo, tout semble sourire à Alexander Zverev. Tout d’abord, l’Allemand a brisé la malédiction qui le suivait à Cincinnati, avant de se qualifier pour la finale. Au terme d’un match très disputé, qui a ravi les spectateurs, Zverev s’est finalement imposé en trois sets. Après la rencontre, le champion olympique s’est exprimé sur sa victoire et sur ses duels toujours aussi spectaculaires face à Stefanos Tsitsipas.

« A chaque fois que je joue contre Tsitsipas, ce sont des matchs extrêmement divertissants »