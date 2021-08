Tennis

Tennis : La sortie violente de Zverev sur Tsitsipas !

Publié le 22 août 2021 à 9h35 par La rédaction

La nouvelle génération commence à prendre le pouvoir à Cincinnati. Mais la tension entre ces jeunes joueurs est déjà à son comble.

Andrey Rublev (23 ans), Daniil Medvedev (25 ans), Alexander Zverev (24 ans) et Stefanos Tsitispas (23 ans). Ils sont les quatre demi-finalistes du Masters 1000 de Cincinnati. Surtout ils apparaissent comme une nouvelle génération, enfin appelée à prendre la relève de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. S'ils n'ont pas encore réussi à rafler un Grand Chelem, Medvedev a connu deux finales, Tsitsipas une et Zverev vient de gagner la médaille olympique.

Zverev tacle Tsitsipas