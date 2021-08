Tennis

Tennis : Le clan Nadal justifie sa décision fracassante !

Publié le 21 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Contraint de stopper sa saison en raison d’une blessure au pied gauche, Rafael Nadal ne renonce pas comme l’évoque son coach Carlos Moya.

Rafael Nadal l’a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux. L’Espagnol a décidé de mettre un terme à sa saison et donc de renoncer à l’US Open qui a lieu dans 10 jours. Touché au pied gauche depuis sa demi-finale à Roland-Garros face à Novak Djokovic en juin, Nadal était revenu sur les cours du tournoi de Washington. Sa défaite face à Jack Sock a mis fin à ses espoirs d’une fin de saison compétitive, jusqu’au renoncement. C’est ce qu’a expliqué Carlos Moya, son coach.

S’arrêter pour mieux repartir