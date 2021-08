Tennis

Tennis : Tsonga met les choses au clair sur les Quatre Mousquetaires !

Publié le 20 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Pointés du doigt pour ne jamais avoir gagné de tournoi du Grand Chelem, les Quatre Mousquetaires du tennis ont tout de même réalisé une très belle carrière. C’est le sentiment de Jo-Wilfried Tsonga.

À l’occasion de la 500ème victoire de Gaël Monfils sur le circuit à Cincinnati, Jo-Wilfried Tsonga en a profité pour féliciter son copain. Les deux joueurs font partie des « Quatre Mousquetaires » désignés par les médias comme les grands espoirs du tennis français avec Richard Gasquet et Gilles Simon. Souvent critiquée, cette génération s’est longtemps installée dans le top 15 du classement ATP malgré une concurrence accrue, Tsonga réusissant même à accéder à une finale de Grand Chelem. C’était lors de l’Open d’Australie en 2008. Le Manceau a voulu rendre hommage à cette génération.

« En France, on a toujours été traités comme les gars qui perdent ...»