Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer.... Medvedev a fait son choix pour le GOAT

Publié le 19 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Nadal, Federer ou Djokovic la lutte à trois pour le titre de meilleur joueur de l'histoire ne cesse de diviser. Daniil Medvedev a fait son choix.

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Trois joueurs, trois styles mais aussi trois palmarès incroyables. Ils ont chacun remporté 20 titres du Grand chelem, et si Roger Federer est hors course, Novak Djokovic et Rafael Nadal (incertain) pourraient obtenir leur 21e couronne à l'US Open. Mais la question demeure : lequel des trois est le plus grand. Entre le record de titre dans un Grand Chelem pour Nadal, le record de semaines consécutives n°1 pour Federer ou le record de semaines n°1 pour Djokovic, chacun a un argument à revendre.

Medvedev tranche mais sans le dire explicitement