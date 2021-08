Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Richard Gasquet envoie un message fort !

Publié le 18 août 2021 à 9h35 par H.G.

Alors que les deux Masters 1000 de la tournée nord-américaine se disputent sans Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Richard Gasquet ne cache pas qu’il appréhende leur fin de carrière.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic font la loi sur le circuit ATP depuis des années en ne laissant presque aucune miettes à leurs concurrents. Seulement voilà, le temps file, les années passent, et les trois hommes commencent maintenant à accuser le coup avec l’âge. Et le moins que l’on puisse dire est que cette tournée nord-américaine en est l’illustration parfaite. En effet, pour la première fois depuis qu’ils sont installés, aucun d’entre-eux ne sera présent lors des Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati. Preuve que les trois géants sont peu à peu en train de s’éclipser, même si on semble encore loin de voir Rafael Nadal et Novak Djokovic se retirer au contraire de Roger Federer. Pour autant, tout observateur du tennis sait que ce moment tant redouté arrivera, et Richard Gasquet fait partie de ceux qui ne cachent pas une certaine angoisse à cette idée.

« Ce sera la fin d’une époque »