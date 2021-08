Tennis

Tennis : Ce message fort sur un grand retour de Roger Federer !

Publié le 17 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Roger Federer est donc forfait pour l'US Open à cause de son opération au genou. De quoi mettre fin à sa carrière ?

La carrière de Roger Federer est une véritable anthologie du tennis. Le Suisse a réalisé l'exploit de gagner tous les tournois du Grand Chelem et d'en posséder 20 à son actif. Federer possède également le record de victoire à Wimbledon (8 succès) et à l'US Open (5 titres). Enfin, le Bâlois est le joueur ayant passé le plus de semaines consécutives en première position du classement ATP avec 237 semaines d'affilée.

Federer peut revenir !