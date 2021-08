Tennis

Tennis : Cette énorme annonce du clan Federer sur son avenir !

Publié le 17 août 2021 à 13h35 par La rédaction

À 40 ans, Roger Federer n'est pas épargné par les pépins physiques. Alors qu'il souffrait du genou, le Suisse a annoncé qu'il allait se faire opérer et donc être absent plusieurs mois. Pour autant, la retraite ne serait pas encore envisagé.

Roger Federer traverse un gros coup dur. Le Suisse n'a plus joué depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon le 7 juillet dernier. Et le numéro 9 mondial ne devrait pas revenir de si tôt sur les courts. Roger Federer a en effet annoncé qu'il avait décidé de se faire opérer d'un genou douloureux, ce qui devrait l'éloigner du circuit pendant de nombreux mois. Cependant, pour l'ancien joueur de tennis professionnel Marc Rosset, également ami proche de Federer, Rodgeur n'envisagerait pas encore la retraite.

« Roger a encore la volonté et l’énergie de vouloir continuer sur le circuit »