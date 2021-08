Tennis

Tennis : Les vérités de Bartoli sur la retraite de Roger Federer !

Publié le 15 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’on ne l’a pas revu sur un court de tennis depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon, Roger Federer reste discret concernant sa retraite. Malgré tout, Marion Bartoli a sa petite idée pour l’avenir du Suisse.

Si Roger Federer a soufflé sa 40ème bougie la semaine dernière, il n’a toujours pas indiqué la date de sa fin de carrière. Plus le temps passe, plus le Suisse est enquiquiné par les blessures, et plus on semble se rapprocher de la retraite. Mais pour Marion Bartoli, le numéro 9 mondial est imprévisible. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l’ancienne joueuse française s’est confiée sur l’avenir de Roger Federer.

«Je crois juste qu’il veut finir en beauté»