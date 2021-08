Tennis

Tennis : Cette déclaration fracassante sur Stefanos Tsitsipas !

Publié le 14 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu’il va affronter Reilly Opelka en demi-finale du Masters 1000 de Toronto, Stefanos Tsitsipas a été couvert de louanges par son futur adversaire.

A 23 ans, Stefanos Tsitsipas est déjà l’un des meilleurs joueurs du circuit. Même si le Grec n’a toujours pas remporté de tournoi du Grand Chelem, il était à un rien de rafler la mise à Roland Garros. Battu par un immense Novak Djokovic, Tsitsipas a tout de même montré qu’il n’était pas qu’un outsider. Pour Reilly Opelka, son futur adversaire au Masters 1000 de Toronto, Stefanos Tsitsipas est bien plus que cela.

« Il est le meilleur joueur du monde en ce moment »