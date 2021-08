Tennis

Tennis : Les ambitions de Tsitsipas pour la fin de la saison !

Publié le 13 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il participe actuellement au Masters 1000 de Toronto, Stéfanos Tsitsipas a fêté ses 23 ans jeudi. L'occasion pour le Grec de faire le point sur ses objectifs ambitieux malgré son jeune âge.

On ne parle pas d'âge à Stéfanos Tsitsipas. Jeudi, le jour de son anniversaire, le numéro 3 mondial s'est imposé au Masters 1000 de Toronto dans son match face au Russe Karen Khachanov (6-3, 6-2). En guise de cadeau, Tsitsipas a hérité d'un quart de finale qui l'opposera au Norvégien Casper Ruud, très en forme cet été. Alors que le Grec s'affirme de plus en plus comme l'un des meilleurs joueurs du circuit à seulement 23 ans, Stéfanos Tsitsipas affiche ses ambitions pour la fin de l'année, notamment en vue de l'US Open qui débutera le 30 août prochain.

« Je ne me fixe pas des objectifs en fonction de mon âge »