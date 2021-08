Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... La fin est proche ?

Publié le 11 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Victime d'une blessure au pied gauche, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Toronto. Pour Frances Tiafoe, ce nouvel abandon de l'Espagnol annonce la fin proche d'une ère au tennis.

Vers la fin de l'ultra domination opérée ces dernières années par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ? Pour Frances Tiafoe, 52ème au classement ATP, le tennis s'en rapproche. Ce mercredi, Rafael Nadal a déclaré qu'il se retirait du Masters 1000 de Londres en raison d'une blessure au pied gauche. Des pépins physiques de plus en plus récurrents pour l'Espagnol de 35 ans, à l'image de Roger Federer (40 ans) et ses problèmes de dos. De son côté, Novak Djokovic (34 ans) survole le circuit cette saison, sans pour autant réussir à remporter les Jeux Olympiques de Tokyo où le Serbe était favori. Pour l'Américain Tiafoe, les jeunes joueurs de tennis auront bientôt leur place à prendre.

« La relève est en marche »