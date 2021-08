Tennis

Tennis : La terrible annonce de Rafael Nadal !

Publié le 11 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal devait disputer le Masters 1000 de Toronto, l'Espagnol est finalement contraint à l'abandon en raison d'une blessure au pied gauche.

La préparation de Rafael Nadal en vue de l'US Open tourne mal. Le numéro 4 mondial est blessé depuis plusieurs semaines à son pied gauche. Une blessure qui l'empêche de jouer à son meilleur niveau. Lors du dernier ATP 500 de Washington, l'Espagnol était impuissant en huitième de finale face à Lloyd Harris (6-4, 1-6, 6-4). Alors que Rafael Nadal devait retrouver ce même adversaire pour son premier tour au Masters 1000 de Toronto, le Majorquin a finalement renoncé à participer au tournoi.

« Ça me chagrine de ne pas pouvoir jouer ici »