Tennis : Ce message très fort sur Roger Federer !

Publié le 10 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Ce dimanche, Roger Federer fêtait ses 40 ans de carrière dont 23 au plus haut niveau. Son préparateur physique dévoile la recette de sa longévité au plus haut niveau.

A 40 ans, Roger Federer apparaît encore au 9e rang mondial. Une performance d'une exceptionnelle longévité pour un joueur qui a débuté sa carrière en 1998. Sa régularité au plus haut niveau se conjugue parfaitement à son palmarès incroyable : 20 titres du Grand Chelem, dont 8 à Wimbledon et 5 à l'US Open (dont il détient les deux records). Le Suisse n'a certes plus gagné de grands titres depuis 2018, mais il demeure un sacré client.

Un mode de vie bien particulier