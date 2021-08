Tennis

Tennis : Cette sortie forte du clan Federer !

Publié le 8 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il fête ce dimanche ses 40 ans, Roger Federer a reçu les louanges du monde du tennis, mais aussi de son entourage, dont ses parents.

Ce dimanche, Roger Federer fête ses 40 ans. Changement de dizaine pour le Suisse qui n’a toujours pas fini d'arpenter les courts de tennis mondiaux, continuant de faire ce qu’il aime le plus : jouer au tennis. Et pour son anniversaire, bon nombre de ses proches se sont exprimés sur le caractère, le niveau de jeu, mais aussi la longévité exceptionnelle dont fait preuve Roger Federer. Les parents du Suisse n’ont pas manqué l’occasion de complimenter leur fils.

« Je dirais qu’il est resté fidèle à lui‐même »