Tennis

Tennis : Le joli message de Djokovic pour l'anniversaire de Federer !

Publié le 8 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche 8 août, Roger Federer fête son 40e anniversaire. L'occasion de le saluer pour plusieurs adversaires à commencer par son grand rival Novak Djokovic.

Novak Djokovic vs Roger Federer. Ce duel structure 15 ans de l'histoire du tennis. Les deux joueurs se sont affrontés 50 fois dont 17 en Grand Chelem. Depuis la victoire du Suisse en 2006 au Master 1000 de Monte-Carlo pour leur premier affrontement (6-3 2-6 6-3 pour le Suisse), la rivalité perdure. Quelques matchs ont marqué l'histoire de ce sport comme la demi-finale de Roland-Garros en 2011, avec une victoire de Federer (7-6 6-3 3-6 7-6), mettant fin à une série de 41 victoires consécutives de Djokovic, ou la finale de Wimbledon 2019 (victoire du Serbe 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 malgré deux balles de matchs pour Federer).

Djokovic marque son respect pour Federer