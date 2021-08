Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal après son grand retour !

Publié le 5 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Rafael Nadal retrouvait les courts ce mercredi lors de l'Open de Washington. Il s'est imposé dans la douleur face à l'Américain Jack Sock, 201e mondial.

Rafael Nadal a rejoué ce mercredi pour la première fois depuis son élimination en demi-finale à Roland-Garros face à Novak Djokovic. L'Espagnol s'est lancé dans un contre-la-montre, après ses forfaits aux Jeux Olympiques et à Wimbledon. En ligne de mire : l'US Open et un 21e tournoi majeur ! Mais en attendant Nadal devait affronter Jack Sock, 201e mondial, au tournoi de Washington. Face à un adversaire spécialiste du dur, Rafa s'est imposé en 3 sets (6-2, 4-6, 7-6).

Un match difficile