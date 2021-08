Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour… Novak Djokovic !

Publié le 4 août 2021 à 13h35 par La rédaction

En marge du tournoi de Washington, Rafael Nadal s’est exprimé sur la possibilité qu’a Novak Djokovic de réaliser un Grand Chelem calendaire.

Battu par Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a cédé pour la première fois son titre depuis 2016. Il faut dire que le Serbe a sorti le grand jeu pour s’adjuger ce match, avant de glaner son deuxième Grand Chelem parisien. Sans oublier l’Open d’Australie et Wimbledon qui ont aussi fini dans la poche de Djokovic. A quelques semaines de l’US Open, Rafael Nadal a été interrogé sur la possibilité qu’a le numéro 1 mondial de réaliser un Grand Chelem calendaire.

« Je suis convaincu qu’il peut réaliser le Grand Chelem »