Tennis

Tennis : Rafael Nadal en remet une couche sur le débat du GOAT !

Publié le 4 août 2021 à 11h35 par La rédaction

De retour sur le circuit après avoir fait l’impasse sur Wimbledon et les Jeux Olympiques, Rafael Nadal a de nouveau répondu à une question sur le débat du GOAT.

Si l’on doit retenir une image de la saison de Rafael Nadal, c’est forcément sa défaite en demi-finale de Roland Garros contre Novak Djokovic. Sur son terrain de jeu préféré, l’Espagnol n’a pas pu arrêter l’ouragan serbe qui à cet instant foncer tout droit vers son 19ème titre du Grand Chelem. Un mois plus tard, Djokovic gagnait Wimbledon et venait égaler Roger Federer et Rafael Nadal. De quoi remettre le feu aux poudres pour le débat du GOAT.

« Ce n’est pas parce que tous les trois nous avons 20 titres du Grand Chelem que cela met une pression supplémentaire »