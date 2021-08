Tennis

Tennis : L'aveu de Nadal sur les chances de Grand Chelem de Djokovic !

Publié le 2 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Après son échec aux Jeux Olympiques de Tokyo, Novak Djokovic va tenter de rebondir à l'US Open. Pour Rafael Nadal, le Serbe est tout à fait capable de réaliser le Grand Chelem.

Novak Djokovic est toujours en course pour réaliser le Grand Chelem cette saison. Après avoir remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, le numéro 1 mondial tentera de triompher à l'US Open, malgré sa désillusion aux JO. De son côté, Rafael Nadal sera également présent à New-York. L'Espagnol s'apprête à disputer le Citi Open à Washington afin de se préparer pour l'US Open, qui débute le 30 août prochain. Pour Nadal, Djokovic possède largement les ressources pour remporter le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

« Je suis convaincu qu’il peut le faire, sans aucun doute »