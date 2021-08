Tennis - JO

Tennis : Le bel hommage de cette médaillée aux JO pour Roger Federer !

Publié le 1 août 2021 à 9h35 par La rédaction

A 24 ans, Belinda Bencic est rentrée dans l'histoire de sa Suisse natale en remportant la première médaille olympique en simple de tennis depuis 1992. Un succès majeur, dans un pays où elle ne manque pourtant pas d'illustres prédécesseurs.

Avant ce tournoi, Belinda Bencic ne faisait certainement pas partie des grandes favorites. Elle n'avait jamais fait mieux qu'une (unique) demi-finale à l'US Open et elle occupait une timide 12e place au classement WTA. Mais à la faveur d'un parcours sans faute, la Suissesse a remporté la médaille d'or olympique. Un succès historique puisque dans son pays aucun athlète n'avait remporté la médaille d'or depuis Marc Rosset en 1992, malgré la présence entre temps de joueuses et joueurs comme Martina Hingis ou Roger Federer.

Bencic salue ses prédécesseurs