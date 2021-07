Tennis

Tennis : Le clan Nadal prévient Djokovic pour l’US Open !

Publié le 31 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Après son naufrage aux JO de Tokyo, Novak Djokovic va désormais se concentrer sur l’ultime objectif de sa saison, remporter l’US Open. Cependant, le Serbe a été averti pour le Grand Chelem new-yorkais par le clan de Rafael Nadal, et particulièrement un de ses coachs Francisco Roig.

Novak Djokovic a échoué aux JO de Tokyo et ne ramènera aucune médaille à son pays. Pourtant, le Serbe doit vite repartir de l’avant après cette désillusion et se préparer au mieux pour l'US Open puisque l’objectif de réaliser le Grand Chelem est toujours d’actualité. De plus, en triomphant à New-York Novak Djokovic pourrait battre son propre record de tournois du Grand Chelem remportés avec un 21ème. Cependant, pour en arriver là le numéro un mondial aura de nombreuses étapes à franchir et de matchs à gagner, notamment s’il affronte Rafael Nadal. Un des coachs de l’Espagnol Francisco Roig, s’est d’ailleurs exprimé sur l’US Open et la possible confrontation entre les deux légendes vivantes.

« Je pense qu’il peut battre Djokovic à l’US Open »