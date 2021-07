Tennis

Tennis - JO : Djokovic s'enflamme après sa victoire en quart de finale !

Publié le 29 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Facile vainqueur de Kei Nishikori en quart de finale des JO, Novak Djokovic est bien parti pour remporter sa première médaille d’or à Tokyo. Le Serbe s’est exprimé après la rencontre sur sa montée en puissance au Japon.

Novak Djokovic a dominé Kei Nishikori (6-2, 6-0) ce jeudi en quart de finale des JO de Tokyo et jouera contre Alexander Zverev pour une place en finale. Le Serbe n’est pas tombé dans le piège du Japonais et semble bien parti pour triompher au Japon cet été. Alors que Novak Djokovic pourrait remporter la première médaille d’or de sa carrière, le numéro 1 mondial semble intouchable ces derniers temps. Après la rencontre, le tennisman serbe s’est exprimé sur son niveau de jeu impressionnant.

« Je peux dire que c’est ma meilleure performance du tournoi »