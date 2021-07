Tennis

Tennis - JO : Cet énorme tacle infligé à Novak Djokovic !

Publié le 29 juillet 2021 à 9h35 par A.D.

Ce mercredi, la paire serbe Djokovic-Stojanovic est venu à bout du tandem brésilien Melo-Stefani. Alors qu'il n'aurait pas du tout apprécié l'attitude de Novak Djokovic durant la rencontre, Marcelo Melo lui a glissé un énorme tacle.

Associé à Nina Stojanovic en double mixte, Novak Djokovic était opposé au duo brésilien Melo-Stefani ce mercredi. Un face-à-face que l'équipe serbe a remporté sans trop de difficultés (6-3, 6-4). Qualifié pour le deuxième tour avec sa partenaire, Novak Djokovic a agacé l'un de ses adversaires, à savoir Marcelo Melo, lors de la rencontre. En effet, le Brésilien a pointé du doigt l'attitude provocatrice du numéro un mondial.

«Il a presque frappé Luisa Stefani, il doit y avoir certaines limites»