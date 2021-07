Tennis

Tennis - JO : Humbert revient sur son exploit face à Tsitsipas

Publié le 28 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Ugo Humbert a réalisé un véritable tour de force en éliminant le n°4 mondial Stefanos Tsitsipas. Le Français rallie les 1/4 de finale pour ses premiers Jeux Olympiques.

Ugo Humbert arrivait plein d'ambition face à Stefanos Tsitsipas. Mais la tâche s'annonçait immense : le numéro 4 mondial sort d'une saison couronnée par une finale de Grand Chelem à Roland Garros. Le Français l'avait toutefois emporté lors de leur seule confrontation à ce jour, à Bercy en 2020 (7-6 6-7 7-6). Pour leur deuxième affrontement, le Lorrain a remis le couvert en dominant le Grec (2-6 7-6 6-2). Un véritable coup d'éclat.

Humbert pense avoir gagné mentalement