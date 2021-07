Tennis

Tennis - JO : Le joie de Tsitsipas après sa victoire à Tokyo !

Publié le 25 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Pour le tournoi olympique de Tennis, Stefanos Tsitsipas fait partie des favoris au même titre que Novak Djokovic. Malgré un premier tour difficile, le Grec s'est qualifié pour la suite de la compétition, de quoi le combler.

Stefanos Tsitsipas a réussi son pari. Le joueur grec, qui sort d'une élimination dès le premier tour à Wimbledon, souhaitait relancer la machine avec ce tournoi olympique. Le premier tour ne lui offrait pourtant pas une promenade de santé avec l'expérimenté Philipp Kohlschreiber. Le finaliste de Roland Garros a finalement réussi à s'imposer dans la douleur (6-3 3-6 6-3). Au deuxième tour, il affrontera Frances Tiafoe, l'homme qui l'a éliminé au premier tour de Wimbledon.

Une première depuis 97 ans !