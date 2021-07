Tennis

Tennis : Les confidences d'Andy Murray après son forfait aux JO !

Publié le 25 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il devait affronter le jeune Canadien Félix Auger‐Aliassime pour son premier tour aux JO de Tokyo ce dimanche, Andy Murray a dû déclarer forfait et ne pourra pas défendre son titre olympique. Au grand dam de l'Ecossais.

C’est la mauvaise nouvelle du jour à Tokyo, Andy Murray est dans l’obligation de déclarer forfait pour le tournoi olympique en simple. Le Britannique devait rencontrer ce dimanche le Canadien Félix Auger‐Aliassime pour son premier tour au Japon. Malheureusement pour les fans de tennis, le personnel médical aurait déconseillé à Andy Murray de participer au simple en plus du double, notamment à cause des conditions de jeu étouffantes à Tokyo. L’ancien numéro 1 mondial ne pourra donc pas défendre son titre glané en 2016, et va vraisemblablement se concentrer sur le double avec son compatriote Joe Salisbury. Andy Murray s’est exprimé sur cette décision difficile à prendre.

« J’ai donc pris la difficile décision de me retirer du simple »