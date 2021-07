Tennis

Tennis : Andy Murray se confie avant le début des JO !

Publié le 23 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Présent aux JO de Tokyo cet été, Andy Murray espère bien faire plus que de la figuration au Japon. Le tenant du titre olympique sera opposé au jeune et talentueux Félix Auger-Aliassime dès son premier tour. Avant le début de tournoi, le tennisman britannique s’est exprimé sur ses envies et objectifs à Tokyo.

Après son élimination à Wimbledon dès le troisième tour, Andy Murray a pu se préparer au mieux pour les JO de Tokyo. Le Britannique a remporté les deux derniers tournois olympiques en 2012 et 2016, et espère bien poursuivre sa série même s’il est un joueur très différent aujourd’hui. Marqué par les blessures et l’âge, Andy Murray devra réaliser des exploits pour glaner une nouvelle médaille, et cela passe directement par son premier tour contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. Un énorme test d’entrée pour Andy Murray qui s’est exprimé sur ses objectifs à Tokyo.

« C’est l’objectif, essayer de gagner une autre médaille »