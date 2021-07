Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Roger Federer !

Publié le 22 juillet 2021 à 16h35 par A.D.

Totalement sous le charme de Roger Federer depuis sa plus tendre enfance, Denis Shapovalov n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis son enfance, Denis Shapovalov idolâtre Roger Federer. Alors qu'il lui arrive désormais d'affronter le maitre à jouer suisse, le Canadien est toujours conquis par lui. Lors d'un entretien accordé à Tagesanzeiger , Denis Shapovalov a fait l'éloge de Roger Federer et a raconté sa première rencontre avec son idole. Une rencontre qui reste inoubliable pour lui.

«Roger Federer est ma grande idole»