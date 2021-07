Tennis

Tennis : Gilles Simon annonce la couleur avant les JO !

Publié le 22 juillet 2021 à 10h35 par A.D.

Gilles Simon sera de la partie pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Avant l'entrée en lice de l'équipe de France ce samedi, le Niçois a annoncé la couleur.

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France pourra compter sur Gaël Monfils, Gilles Simon, Ugo Humbert, Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Convoqué pour disputer les simples, Gilles Simon devra se frotter au Biélorusse Egor Gerasimov ce samedi. Avant de faire son entrée en lice dans la compétition, le Niçois a dévoilé son objectif principal.

«L'objectif est toujours le même : faire du mieux possible»