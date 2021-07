Tennis

Tennis : Djokovic affiche une grande motivation pour les JO !

Publié le 19 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une saison impressionnante, Novak Djokovic souhaite décrocher à Tokyo l'unique grand titre manquant à son palmarès. .

Après l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, les JO ? Novak Djokovic réalise une saison dantesque et se rapproche d'un exploit : réaliser le Grand Chelem doré. Une performance que seule Steffi Graff en 1988 est parvenue à atteindre. Pour marquer un peu plus l'histoire de son sport, le Serbe s'est donc engagé pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Après ses échecs en 2008 (éliminé par Nadal 6-4 1-6 6-4), 2012 (sorti par Murray 7-5, 7-5) et 2016 (battu dès le premier tour par Del Potro 7-6 7-6), Djokovic va tenter d'inscrire son nom au palmarès olympique.

«Représenter son pays aux Jeux olympiques n’est pas un sentiment comme les autres »