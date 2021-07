Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un avertissement pour les JO !

Publié le 19 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur à Wimbledon, Novak Djokovic assoit sa domination sur le circuit cette saison et ne compte sûrement pas s’arrêter là. Alors que le Serbe sera bien présent aux JO de Tokyo pour décrocher un nouveau titre, Pablo Carreno Busta s’est exprimé le tournoi au Japon qui attend Novak Djokovic.

Novak Djokovic peut cette année réaliser un Grand Chelem historique s’il parvient à triompher lors de l’US Open. Après avoir récemment remporté Wimbledon, le Serbe a annoncé sa participation aux JO de Tokyo, où il fera une nouvelle fois figure de grand favori. Sans les présences de Rafael Nadal et Roger Federer, le numéro un mondial semble intouchable au Japon. Cependant, Pablo Carreno Busta tennisman espagnol très sérieux, s’est exprimé sur la compétition à Tokyo et prévient Novak Djokovic.

« Il ne faut pas oublier aussi que c’est l’adversaire à battre »