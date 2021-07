Tennis

Tennis : Les confidences de cette légende sur Novak Djokovic !

Publié le 18 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Récemment vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic s’inscrit encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Cependant, le Serbe ne semble pas avoir la même reconnaissance que Roger Federer ou Rafael Nadal. Boris Becker s’est exprimé sur le sujet et explique les raisons de cette différence.

Après avoir remporté Wimbledon, Novak Djokovic sera bien présent aux JO de Tokyo pour tenter de décrocher un nouveau titre majeur. Le Serbe qui a égalé à Londres le record de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 tournois du grand Chelem remportés, espère bien évidemment continuer sur sa lancée et dépasser ses deux rivaux en triomphant à l’US Open. Néanmoins, malgré ses nombreux exploits, Novak Djokovic ne semble pas être aussi reconnu et aimé qu’un Roger Federer. Une situation complexe pour le numéro un mondial, sur laquelle Boris Becker s’est exprimé récemment.

« Novak a tendance à considérer cela comme irrespectueux »