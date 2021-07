Tennis

Tennis : Marian Vajda se prononce sur l’avenir de Novak Djokovic !

Publié le 16 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

En course pour réaliser un Grand Chelem historique, Novak Djokovic domine sur le circuit cette saison. À 34 ans, le Serbe semble plus frais que jamais et encore loin de prendre sa retraite. Son coach Marian Vajda, s’est exprimé sur l’avenir du numéro un mondial.

Novak Djokovic est en passe de réaliser une saison historique à 34 ans, et sera bien de la partie cet été aux JO de Tokyo. Après avoir remporté Wimbledon dimanche dernier, le Serbe semble intouchable sur les courts cette année et pourrait réaliser le Grand Chelem en cas de victoire à l’US Open. Des objectifs immenses donc pour Novak Djokovic qui semble encore très loin de penser à prendre sa retraite. Son coach Marian Vajda s’est exprimé sur le sujet et préfère se concentrer sur le présent.

« Tout ce que je sais est qu’il n’est pas près de s’arrêter »