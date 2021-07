Tennis

Tennis : Tsitsipas envoie un avertissement à Djokovic pour sa place de numéro 1 !

Publié le 15 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Novak Djokovic vient de remporter son 20ème tournoi du Grand Chelem en gagnant à Wimbledon. Pour autant, Stéfanos Tsitsipas n'a pas dit son dernier mot pour la place de numéro 1 mondial.

Novak Djokovic est prévenu. Le Serbe a affirmé sa domination sur la planète tennis en remportant Wimbledon le week-end dernier. Le Djoker enchaîne ainsi un troisième succès en Grand Chelem en 2021 après ses victoires à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Pour son adversaire de la finale sur la terre battue parisienne, Stéfanos Tsitsipas, il serait encore possible de lutter avec Djokovic pour la place de numéro 1 mondial. Le Grec, qui est lui classé quatrième, estime que les prochaines compétitions seront décisives pour prendre place à la tête du classement ATP.

« Je sais que je suis très proche de Djokovic »