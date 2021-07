Tennis

Tennis : Djokovic se confie sur son niveau de jeu après son sacre à Wimbledon !

Publié le 12 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

En remportant Wimbledon dimanche, Novak Djokovic a remporté son 20ème Grand Chelem. Après la finale, le Serbe a fait le point sur son niveau de jeu à 34 ans.

Novak Djokovic entre encore plus dans l'histoire du tennis. Avec son sixième sacre à Wimbledon, le numéro 1 mondial égale le palmarès de Rafael Nadal et de Roger Federer, qui ont chacun remporté 20 tournois en Grand Chelem. Djokovic est aussi sur la bonne voie pour réaliser le Calendar Slam , après avoir déjà gagné l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2021. En finale de Wimbledon, le Serbe n'a douté que dans le premier set face à Matteo Berrettini avant de dérouler son jeu (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Pour le Dkojer , ce nouveau succès confirme qu'il est au meilleur niveau de sa carrière.

« Je sens que je suis le meilleur »