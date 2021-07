Tennis

Tennis : Les vérités de Djokovic sur l'hostilité du public !

Publié le 11 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Avant de disputer sa septième finale de Wimbledon ce dimanche face à l'Italien Matteo Berrettini, Novak Djokovic s'est confié sur sa relation avec le public sur le circuit.

Novak Djokovic est à une victoire de rentrer un peu plus dans l'histoire du tennis. En cas de victoire face à Matteo Berrettini en finale de Wimbledon ce dimanche, le Serbe remporterait son 20ème tournoi du Grand Chelem, soit autant que Roger Federer et Rafael Nadal. De plus, après l'Open d'Australie et Roland-Garros, le numéro 1 mondial pourrait gagner sa troisième compétition majeure d'affilée. Pour autant, le succès est loin d'être acquis pour Djokovic. En plus du match contre Matteo Berrettini, 9ème au classement ATP, le Djoker devra encore composer sans le soutien des tribunes. Une habitude désormais pour le Serbe et son mental d'acier.

« Je suis habitué maintenant à jouer sans être forcément soutenu »