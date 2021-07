Tennis

Tennis : Le terrible constat de cette légende sur Roger Federer !

Publié le 10 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Éliminé dès le stade des quarts de finale à Wimbledon, Roger Federer semble avoir atteint sa limite à Londres cotre Hubert Hurkacz. Martina Navratilova, légende du tennis féminin, s’est exprimé sur la mésaventure connue par le Suisse.

Roger Federer ne remportera pas son 21ème tournoi du Grand Chelem à Wimbledon, puisque le Suisse s’est fait sortir en quart de finale par Hubert Hurkacz. Une défaite décevante et inattendue pour Roger Federer qui est passé à côté de son match autant physiquement que mentalement. Une situation qui peut paraître normale à 39 ans, mais frustrante pour le Suisse. Comme Boris Becker auparavant, c’est au tour de la légende du tennis féminin, Martina Navratilova, de s’exprimer sur la défaillance de Roger Federer.

« En raison de son âge, il ne peut plus s’entraîner aussi dur qu’avant »