Tennis

Tennis : Federer laisse planer le doute sur son avenir à Wimbledon !

Publié le 7 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Sèchement battu par le Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale, Roger Federer ne sait pas s'il reviendra sur le gazon londonien.

La boucle est bouclée ? Éliminé en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer ne sera pas le roi de Londres pour la neuvième fois de sa carrière. La faute à sa sèche élimination face au Polonais Hubert Hurkacz (3/6-6/7-0/6). Le Suisse, qui fêtera ses 40 ans le 8 août prochain pourrait d'ailleurs bien ne plus jamais fouler le gazon anglais de sa carrière. Arrivé plus d’une heure après sa défaite en conférence de presse, le numéro 8 mondial est resté évasif quant à son avenir.

« Je ne sais pas si c’est mon dernier Wimbledon »